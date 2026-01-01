Mejora Leo Montañez viviendas de miles de familias con cuartos adicionales

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El presidente municipal Leo Montañez mejora la calidad de vida de miles de familias con la construcción de cuartos adicionales y equipamiento para sus viviendas como calentadores solares y cisternas.

En el marco del segundo informe de actividades del segundo periodo de Leo Montañez como presidente municipal de Aguascalientes, refrendó el compromiso de ayudar a las familias a mejorar las condiciones de habitabilidad y brindarles los aditamentos para realizar actividades de aseo personal y del hogar con mayor comodidad.

Durante las administraciones de Leo Montañez, solo con estas acciones se ha beneficiado a más de 3 mil 900 familias. Se han construido 250 cuartos adicionales en diversas colonias, fraccionamientos y comunidades de la capital, que brindan a sus habitantes mejores espacios para la convivencia familiar.

Además, se otorgaron más de 3 mil 450 calentadores solares que representan el que igual número de familias cuenten con agua caliente prácticamente todo el año y un gran ahorro en gas LP.

Asimismo, para que la ciudadanía cuente con viviendas mejor equipadas, se entregaron 240 cisternas, a fin de que tengan una fuente de almacenamiento de agua potable y puedan ducharse y realizar tareas como lavar ropa y platos, entre otras con mayor comodidad.