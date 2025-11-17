Mejora MIAA red de agua en la colonia Talamantes Ponce

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y brindar un suministro eficiente, el Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) rehabilita la red de agua potable en la calle Bartolomé de las Casas, entre las calles Las Piedras y Reforma, en la colonia Talamantes Ponce, para lo que ha destinado 468 mil pesos provenientes del fondo directo del organismo.

En esta obra se sustituyen 123 metros lineales de tubería de 3 pulgadas de diámetro.

Estas acciones reflejan la importancia de continuar rehabilitando la infraestructura pública, lo que permite dotar de servicios de mayor calidad a las familias de Aguascalientes y fortalecer el desarrollo sostenible del municipio.

A través de obras de rehabilitación, mantenimiento y modernización de las redes de agua potable y alcantarillado, se ofrece un suministro confiable y sostenible de beneficio de la ciudadanía de Aguascalientes.