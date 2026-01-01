Messi hace oficial su retiro de la selección de Argentina 

Redacción

Tras dos décadas representando a su país y luego de haber disputado la final de la Copa del Mundo 2026, Lionel Messi anunció formalmente su retiro definitivo de la Selección Argentina. El astro rosarino dio a conocer la noticia este lunes 31 de agosto a través de sus redes sociales, donde compartió una emotiva carta de despedida redactada el pasado 21 de julio, apenas dos días después del partido decisivo contra España en Nueva York/Nueva Jersey.

En el comunicado, el capitán de la Albiceleste explicó que la decisión, aunque dolorosa, responde al momento adecuado para cerrar su ciclo internacional, impulsado también por el reciente fallecimiento de su padre, Jorge Messi.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, expresó el atacante de 39 años en el texto.

Un legado histórico de 20 años

Con el combinado mayor, Messi registró un récord de 207 partidos disputados, 125 goles y 68 asistencias. A lo largo de su trayectoria, el atacante lideró la transición de una época marcada por reveses deportivos —como la final del Mundial Brasil 2014 y las Copas América de 2015 y 2016— hacia la etapa más gloriosa del fútbol argentino reciente.

El último baile en la Copa del Mundo

En la edición 2026 del certamen orbital, Messi firmó una destacada actuación individual al registrar 8 goles y 4 asistencias en ocho encuentros, guiando a la Albiceleste hasta su tercera final mundialista bajo su gestión.

Con información de mediotiempo.com