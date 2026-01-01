Mexicana Kenia Lechuga es campeona en Mundial de Remo

Redacción

En el punto culminante de una temporada histórica para el deporte nacional, la remera mexicana Kenia Lechuga conquistó este jueves la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Remo disputado en Ámsterdam, Países Bajos, tras imponerse con autoridad en la final de la prueba de scull individual ligero (LW1x).

La atleta regiomontana firmó una actuación incontestable de principio a fin sobre la pista de dos mil metros, registrando un tiempo de 7:29.16 minutos. Con este triunfo, Lechuga completó la colección de preseas en la máxima cita del remo global, sumándose a la medalla de plata obtenida en Serbia 2023 y al bronce alcanzado en Shanghái 2025.

El podio en la capital neerlandesa lo completaron la bielorrusa Valeryia Shendzel (7:32.73) con la plata, y la local Femke van de Vliet (7:35.56) con el bronce.

Dominio absoluto de la tres veces olímpica

La jornada de la seleccionada nacional comenzó con paso firme desde las semifinales, ronda en la que dominó su heateliminatorio para clasificarse a la regata por el título con la etiqueta de favorita.

La consagración en Países Bajos reafirma un 2026 de dominio internacional para la deportista mexicana. En junio pasado, Lechuga se adjudicó la medalla de oro en la Copa Mundial de Remo celebrada en Lucerna, Suiza, antecedente que reeditó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, donde cosechó metales dorados tanto en la prueba individual como en el doble mixto junto a Alexis López.

Jornada dorada para la delegación mexicana

El triunfo de Lechuga encabezó una actuación destacada para la representación azteca en aguas neerlandesas. En la modalidad de dos pares de remos cortos ligeros (LW2x), la dupla integrada por Aylin Ibarra y Melissa Márquez —quienes también venían de coronarse en la justa centroamericana— obtuvo la medalla de oro tras superar a sus rivales en la gran final.

Asimismo, en la rama masculina de un par, el remero Alexis López completó la cosecha nacional al subir al podio para colgarse la medalla de bronce, sellando una de las jornadas más laureadas para el remo mexicano en competencias internacionales.

Con información y foto de Comité Olímpico Mexicano