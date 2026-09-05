“México atraviesa una etapa que pide serenidad”. Jiménez ante Sheinbaum

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Al enviar un mensaje durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por Aguascalientes, la gobernadora panista Teresa Jiménez Esquivel solicitó conservar el aplomo entre los tres niveles de gobierno, en momentos claves para el futuro del país.

“México atraviesa una etapa que nos pide serenidad, responsabilidad y grandeza. Las decisiones que tomemos hoy definirán las oportunidades de las próximas generaciones. La confianza será decisiva para avanzar en estabilidad, la inversión, el empleo y la certeza de millones de familias”, declaró.

En un acto multitudinario celebrado en la Megavelaria de la Feria de San Marcos, Jiménez Esquivel reconoció apoyos del gobierno federal para sectores como el campo, en educación y dando por descontado la construcción de dos nuevos hospitales del IMSS.

“Gracias presidenta por trabajar coordinadamente para terminar el Distrito de Riego 001. Gracias presidenta por trabajar unidas para terminar el puente de Margaritas. También la construcción de preparatorias y escuelas para que Aguascalientes sea el primer estado con cero rezago educativo”, indicó.

Cabe mencionar que el mensaje de la gobernadora fue interrumpido, debido a abucheos de simpatizantes de la presidenta Sheinbaum, quien personalmente solicitó mesura para que Jiménez pudiera terminar su discurso.