México, entre plazas para posible expansión global de NFL

Redacción

Ciudad de México.- El proyecto de expansión global de la National Football League (NFL) ha dado su paso más decisivo. El comisionado Roger Goodell confirmó la visión a largo plazo de la organización.

“En algún momento, habrá equipos de la NFL fuera de Estados Unidos. No tengo duda de que esto ocurrirá algún día”.

Con un calendario proyectado de hasta 10 partidos internacionales por temporada y la posibilidad de estructurar 18 juegos de fase regular con un encuentro en el extranjero por semana, la liga evalúa las sedes para una franquicia permanente fuera del territorio estadounidense.

Ejecutivos de diversas franquicias señalan que la elección de una sede definitiva dependerá del respaldo económico, la infraestructura de los estadios y, principalmente, la logística de viajes. Ante esta perspectiva, directivos de la AFC y la NFC analizan los cuatro mercados con mayor viabilidad:

Londres: Se posiciona como la candidata principal. La capital británica cuenta con una historia de cinco décadas de vínculos con la liga, la infraestructura del Tottenham Hotspur Stadium —inaugurado en 2019— y una base de aficionados consolidada a través de los partidos anuales de los Jacksonville Jaguars en Wembley.

Ciudad de México: Es valorada por los directivos debido a la cercanía geográfica y la masa de aficionados. Tras albergarlos entre 2016 y 2022, el Estadio Banorte recibirá partidos entre 2026 y 2028. «Es un trayecto manejable», destacó un ejecutivo de la NFC, resaltando el valor comercial de la metrópoli.

Toronto: Destaca por la facilidad logística dada su proximidad a mercados como Buffalo, Detroit y Cleveland. Si bien requeriría la construcción de un nuevo estadio específico para fútbol americano, su fortaleza financiera la convierte en una alternativa natural.

Berlín: Encabeza el interés en el mercado europeo tras el éxito de los encuentros disputados en Alemania. Apoyada por la tercera economía del mundo, la capital germana albergará encuentros en 2027 y 2029 en el Olympiastadion, consolidando el interés de la liga en Europa central.

Con información de ESPN.