Ricardo Zúñiga, 8o periodista asesinado este año, denunció públicamente amenazas relacionadas con su trabajo

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Ciudad de México.- Ricardo Zúñiga Rosas, fotógrafo y periodista local de 35 años, fue asesinado el 29 de agosto en el municipio de Tehuitzingo, estado de Puebla, tras denunciar públicamente amenazas relacionadas con su labor periodística. Es el segundo periodista asesinado en Puebla en menos de dos meses. Reporteros Sin Fronteras (RSF) condena el asesinato, exige una investigación exhaustiva e insta a la presidenta Claudia Sheinbaum y a las autoridades federales a activar la respuesta nacional de emergencia ante la violencia contra periodistas, solicitada por RSF el 26 de agosto.

Ricardo Zúñiga Rosas fue asesinado a tiros el 29 de agosto en la pequeña comunidad rural de Santa Cruz Atopoltitlán, en el municipio de Tehuitzingo, Puebla. Es el octavo periodista mexicano asesinado en el ejercicio de su profesión en lo que va del año 2026, lo que representa un promedio de un periodista muerto al mes.

Según informes de prensa como El Universal o La Jornada, dos hombres en motocicleta llegaron a Productos Zuma, la tienda de productos de limpieza de Zúñiga, donde se encontraba el periodista, entraron al local y le dispararon. Fue trasladado al Hospital de Tehuitzingo, donde fue declarado muerto.

El periodista local utilizaba principalmente su página de Facebook, que contaba con unos 13.000 seguidores, para publicar fotografías y videos, y transmitir en vivo quejas ciudadanas e informes sobre asuntos de interés público en Tehuitzingo y otros municipios de la región. También publicaba contenido en su canal de YouTube, Richie TV, sobre obras públicas locales, la gestión de fondos públicos y otros temas de interés público en la región.

El 9 de mayo, Ricardo Zúñiga Rosas informó públicamente en su página de Facebook que el 3 de abril recibió una llamada de una persona no identificada que le exigió que dejara de cuestionar a la administración municipal sobre la gestión del basurero local, el uso de fondos públicos, las obras municipales y otros asuntos políticos locales. Según su publicación en Facebook, la persona que llamó le advirtió que habría consecuencias si continuaba informando sobre estos temas.

Ya se inició una investigación policial sobre el homicidio. El gobierno del estado de Puebla condenó públicamente el asesinato y solicitó a la Fiscalía General de la República (FGE) del estado de Puebla que determine si las actividades periodísticas de Zúñiga fueron el móvil del crimen. El asesinato de Ricardo Zúñiga Rosas no puede considerarse un hecho aislado. Este profesional de la información, que había denunciado públicamente amenazas relacionadas con su labor periodística, fue asesinado tan solo 23 días después de que Reporteros Sin Fronteras (RSF) y otras organizaciones solicitaron a las autoridades de Puebla que refuercen urgentemente las investigaciones y las medidas de protección para los periodistas. La Fiscalía General del Estado debe ahora convertir sus compromisos en resultados concretos y esclarecer quién asesinó a Zúñiga y quién estuvo detrás de las amenazas que precedieron a su asesinato.

Artur Romeu

Director, RSF Latinoamérica

2026: una ola de periodistas asesinados

El asesinato de Zúñiga se produce apenas tres días después de una campaña de comunicación de RSF y más de 40 medios de comunicación en todo México, en la que se instó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y a la Secretaría de Justicia a tomar medidas concretas para proteger a los profesionales de la información en peligro en el país. RSF también se reunió con el Fiscal General del Estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, el 6 de agosto para solicitar medidas de protección más estrictas para los periodistas, junto con otras organizaciones defensoras de la libertad de prensa como ARTICLE 19, el Comité para la Protección de los Periodistas. (CPJ) y Propuesta Cívica.

Los otros siete periodistas asesinados este año son:

Francisco Alejandro Leyva Aguilar: periodista, comentarista político y exdirector de la emisora pública CORTV asesinado a tiros el 22 de julio en el estado de Oaxaca. Un año antes, había presentado un informe oficial en el que indicaba que había recibido amenazas de muerte.

Josué Martínez Contreras, del medio Noticias San Martín Texmelucan, fue asesinado el 16 de julio de 2026.

Manuel Alejandro Moreno Serna (“Alex Serna”), del medio Observatorio Ciudadano de la Costa Grande, fue asesinado el 3 de julio de 2026.

Luis Ángel López Valdez, director de Reportaje Policiaco Veracruzano, fue asesinado el 11 de junio de 2026. Había sido inscrito en el esquema de protección estatal.

Roxana Guzmán Ramírez, del medio Pulso Informativo del Sureste, fue secuestrada el 2 de junio de 2026 antes de que su cuerpo fuera encontrado a finales de junio.

Juan David Gámez, del outlet Táctica SS, fue asesinado el 18 de marzo de 2026.

Carlos Castro, del outlet Código Norte de Veracruz, fue asesinado el 8 de enero de 2026. Había sido puesto bajo protección estatal tras recibir amenazas, pero las medidas se suspendieron en 2024 luego de que las autoridades determinaron que el riesgo había disminuido.