México Sub 17 elimina a Argentina del Mundial

Redacción

Argentina.-La eliminación de Argentina del Mundial Sub-17 ha generado eco, no sólo dentro de nuestro país, sino que incluso en Sudamérica están reconociendo el esfuerzo de México para avanzar a 8vos de Final; esto es lo que dice la prensa.

El Tri se clasificó a los 16vos de Final como el último de los mejores terceros lugares, o sea, el puesto 32, y aún así supo manejar a un rival como Argentina, que fue el 1° general de la Fase de Grupos, para dar un paso rumbo al título.

Esto dice la prensa Argentina de su eliminación

Luego de que México eliminó a la Albiceleste del Mundial Sub-17, la prensa argentina reaccionó al hecho, donde la gran mayoría aplaude el esfuerzo realizado y la sorpresa que consiguió el cuadro de Carlos Cariño.

El Diario Olé, publicó: “Un día histórico de México ante Argentina. De la mano de un heroico Santiago López, los jóvenes del Tri empataron 2-2 con la Albiceleste y se quedaron con el triunfo desde los doce pasos”.

Selección Mexicana Sub-17 Esta es la segunda ocasión que México elimina a Argentina en alguna fase final del mundial de la categoría. (Mexsport)

‘El Gráfico’ fue más abrupto y escribió: “El equipo de Diego Placente cayó por penales ante el Tri, que había sido el peor de la fase de grupos. Argentina intentó dominar desde el principio, pero fueron sorprendidos”.

‘TyC Sports’ comentó: “La Albiceleste comenzó ganando pero se lo remontaron, aunque logró empatar sobre el final. Sin embargo, en los tiros desde los once pasos, el elenco azteca tuvo mejor puntería. Santiago López fue el héroe, ya que le tapó el primer remate a Gastón Bouhier y luego convirtió el suyo para decretar el triunfo de su selección”.

Argentina vs México (Mexsport)

Finalmente, ‘El Clarín’ publicó lo siguiente: “La Selección Argentina Sub-17 no pudo con México en los penales y se despidió en forma anticipada del Mundial. La selección azteca fue infalible”.

Con este resultado, México se enfrentará a Portugal por los Octavos de Final del Mundial Sub-17, partido pactado para el lunes 17 de noviembre, con horario aún por definir.

Con información de Fox Sport