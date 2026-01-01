Michoacán amanece con bloqueos y quema de vehículos en varios municipios

Redacción

Una jornada de intensa violencia sacudió a Michoacán la mañana de este miércoles, luego de que grupos armados desplegaran una serie de bloqueos carreteros y quema de vehículos de carga en al menos diez municipios del estado, registrándose la mayor concentración de afectaciones en la región de Zamora.

Lo anterior, aparentemente a raíz de una detención de presuntos sicarios vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación, en la población de Zinapécuaro, de acuerdo a los primeros reportes.

Tras ello, informes de seguridad confirmaron que sujetos armados despojaron a conductores de sus unidades pesadas para atravesarlas e incendiar el flujo vehicular en puntos estratégicos de la red vial estatal.

Puntos críticos e incidentes reportados

Las primeras alertas se generaron a temprana hora sobre la carretera Zamora–La Piedad, a la altura del puente de El Sauz de Abajo, así como en las localidades de El Pochote y Quiringuicharo, pertenecientes al municipio de Ecuandureo.

De manera simultánea, los cortes a la circulación y la quema de automotores se extendieron a diversas vialidades del territorio michoacano:

Despliegue de seguridad sin causas confirmadas

Ante la emergencia, corporaciones de los tres niveles de gobierno —incluyendo la Guardia Civil, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano— desplegaron operativos por tierra para sofocar los incendios, retirar las unidades siniestradas y restablecer la circulación en los tramos afectados.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un saldo oficial de personas lesionadas o detenciones derivadas de los operativos. Tampoco se han precisado los motivos detrás de estas acciones vandálicas, las cuales suelen ser respuesta recurrente de las organizaciones criminales ante el despliegue de fuerzas federales o la captura de objetivos prioritarios en la región.

Foto: X.