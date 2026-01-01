Michoacán: despliegue militar para resguardar producción aguacatera  

Redacción

El reforzamiento de las fuerzas militares para resguardar la producción y exportación de aguacate en el estado de Michoacán podría reducir la violencia en la región agrícola a corto plazo, pero corre el riesgo de desplazar las actividades delictivas hacia municipios desprotegidos y otros sectores vulnerables. Así lo advirtió un nuevo informe publicado este jueves por la organización no gubernamental Proyecto de Ubicación y Datos de Eventos de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés).

El análisis del organismo internacional se da a conocer a tres semanas de que las autoridades norteamericanas pausaran sus actividades en la entidad el pasado 5 de agosto debido a «amenazas contra los intereses estadounidenses», medida que paralizó temporalmente las inspecciones fitosanitarias requeridas para el envío de aguacate a los Estados Unidos.

En respuesta a la crisis, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) anunció el despliegue de 1,557 efectivos militares en territorio michoacano para reforzar los esquemas de seguridad y combatir las redes de extorsión. El movimiento de tropas fue bien recibido por el Gobierno de EE. UU., que poco después reanudó las inspecciones de exportación.

Estabilidad temporal e incentivo al desplazamiento delictivo

ACLED prevé que la fuerte presencia federal mantenga la estabilidad en las zonas productoras y empacadoras durante el resto del año, principalmente porque los grupos delictivos evitarán afectaciones al flujo comercial que comprometan sus rentas criminales. Sin embargo, el informe señala que la delincuencia organizada adaptará sus tácticas de control territorial e intensificará el uso de herramientas remotas, como drones y artefactos explosivos improvisados.

«Priorizar los esfuerzos de seguridad en la industria del aguacate (…) aumenta el riesgo de que la criminalidad se traslade a otros sectores que generan ingresos. Esto incluye la industria del limón, donde los incentivos para la extorsión seguirán existiendo, así como otras economías rurales, como la tala de árboles, como lo sugieren las recientes incursiones criminales en la meseta purépecha en mayo de 2026», detalla el reporte.

Extorsiones sistemáticas y violencia contra el sector agrícola

Por años, los agricultores de la entidad han denunciado ser víctimas constantes de cobros de piso y agresiones ejercidas por estructuras criminales operantes en la zona, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos y La Nueva Familia Michoacana —grupos designados como organizaciones terroristas extranjeras por el Gobierno de Estados Unidos en febrero de 2025—.

El informe de ACLED subraya la vulnerabilidad de otros sectores citrícolas al recordar el homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, expresidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, cuyo cuerpo fue localizado el pasado mes de octubre tras encabezar exigencias públicas de seguridad para los productores limoneros del estado.

Consultadas sobre las proyecciones emitidas en la evaluación de ACLED, ni la Secretaría de la Defensa Nacional ni la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) han emitido pronunciamientos oficiales hasta el momento.

Con información de BBC Mundo.