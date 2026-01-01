Miércoles caluroso para Aguascalientes10

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19 agosto, 2026
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Redacción 

Aguascalientes, Ags.- Se mantendrá el clima intenso para Aguascalientes, luego que éste miércoles están pronosticadas temperaturas que se ubicarán dentro de un rango entre los 30 hasta 35 grados centígrados.

De acuerdo al informe del Servicio Meteorológico Nacional, para el día de hoy pudieran presentarse rachas de viento entre los 60 kilómetros por hora; además de la posibilidad de lluvias puntuales.

A nivel nacional se tienen previstas el registro de precipitaciones pluviales para estados como Oaxaca y Chiapas.