16.8 C
Aguascalientes
9 septiembre, 2026
Tendencias

Desata inconformidad en Bachuaa prohibición por uso de faldas cortas…

Tormenta Norbert se acerca a costas de Jalisco

Inglaterra: científicos y pescadores suman fuerzas para proteger tiburones

Se acerca la Corrida de la Insurgencia en Aguascalientes 

Con la repetición del Super Bowl hoy inicia la NFL

Asesinan a excandidata del PVEM a alcaldía de Oaxaca

Miércoles con posibilidad de lluvia y calor para Aguascalientes

Vinculan a Edson Álvarez en conflicto por presunto secuestro y…

Obras de Carrington y Alonso en subasta para apoyo de…

PAN exige comparecencia en el Congreso de la Unión de…

Miércoles con posibilidad de lluvia y calor para Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Miércoles con panorama variado se pronostica para éste día con temperaturas elevadas y precipitaciones pluviales, de acuerdo al informe dado a conocer por el Servicio Meteorológico Nacional.

Por un lado, se esperan lluvias fuertes e intensas durante el transcurso del día; aunque también se esperan temperaturas elevadas que pudieran superar los 30 grados centígrados en algunas zonas de la entidad.

A nivel nacional, se esperan lluvias intensas para diversas entidades del país como Sinaloa, Nayarit, Michoacán, además de algunas regiones de Guerrero.