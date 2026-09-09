Miércoles con posibilidad de lluvia y calor para Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Miércoles con panorama variado se pronostica para éste día con temperaturas elevadas y precipitaciones pluviales, de acuerdo al informe dado a conocer por el Servicio Meteorológico Nacional.

Por un lado, se esperan lluvias fuertes e intensas durante el transcurso del día; aunque también se esperan temperaturas elevadas que pudieran superar los 30 grados centígrados en algunas zonas de la entidad.

A nivel nacional, se esperan lluvias intensas para diversas entidades del país como Sinaloa, Nayarit, Michoacán, además de algunas regiones de Guerrero.