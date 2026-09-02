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2 septiembre, 2026
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Miércoles con pronóstico de lluvia para Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Se mantendrán las posibilidades de precipitaciones pluviales para éste miércoles en Aguascalientes, con pronósticos de chubascos de acuerdo al informe del Servicio Meteorológico Nacional. 

Aunque prevalecerán registros de temperaturas por al menos 30 grados centígrados, seguirán pronósticos de lluvias para territorio estatal, particularmente durante horario nocturno. Así como rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora.

A nivel nacional, la tormenta tropical Marie podría intensificarse a huracán durante este día en el océano Pacífico, desplazándose al suroeste de Baja California Sur; ocasionando lluvias en diversas entidades.