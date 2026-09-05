Millonario atraco en Jesús María: Saquean caja fuerte y se llevan joyería de residencia

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Un audaz atraco perpetrado con precisión quirúrgica moviliza a la Fiscalía General del Estado tras registrarse un millonario robo en un domicilio del fraccionamiento Santa Paulina, en el municipio de Jesús María.

Los responsables actuaron en un lapso de apenas cuatro horas, tiempo suficiente para apoderarse de dinero en efectivo, joyería fina, relojes de alta gama y dispositivos móviles.

Los hechos salieron a la luz la noche del pasado 3 de septiembre, cuando los propietarios del inmueble reportaron que abandonaron la finca alrededor de las 16:00 horas para acudir a comer. A su regreso, cerca de las 20:00 horas, notaron las primeras irregularidades al encontrar la caja fuerte forzada y vacía en la planta baja.

Al inspeccionar el segundo nivel, descubrieron la recámara principal en completo desorden y confirmaron la sustracción de las piezas de valor.

Un aspecto clave que investigan las autoridades es que los agresores no vandalizaron la casa ni sustrajeron otros electrodomésticos; se dirigieron de forma directa a la caja fuerte y a los objetos de mayor valor económico, lo que sugiere que contaban con información privilegiada.

Durante las primeras revisiones en el perímetro del inmueble, los afectados detectaron daños en la protección del patio posterior, específicamente en el alambre de púas del cerco trasero.

Asimismo, en el lugar se ubicaron dos escaleras plegables situadas estratégicamente a ambos lados de la barda perimetral, presuntamente empleadas para el escalamiento y la posterior huida con el botín.

Agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía estatal recaban indicios en el sitio para determinar el número de implicados, analizar cámaras de vigilancia aledañas y establecer cómo los responsables conocían la ubicación exacta de los bienes y los horarios de los moradores.