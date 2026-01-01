Mineros iguala serie con Panteras de Aguascalientes 

Panteras de Aguascalientes dividió la serie en territorio zacatecano tras caer en el segundo encuentro ante Mineros con un marcador de 98-78.

La escuadra local saltó a la duela con una ofensiva encendida y decidida a cobrar venganza de la derrota sufrida en el primer juego. La clave para Mineros fue su contundencia desde la larga distancia, sumando 45 puntos a través de tiros de tres unidades, combinado con una férrea defensiva.

“Importó la energía, no hay otra respuesta. Mineros hizo un gran partido, tal como en el primero, pero ahora nosotros no fuimos capaces de encontrar opciones para seguir anotando con facilidad. La fatiga importa; jugamos sin tres elementos importantes”. Señaló el coach de Panteras José Santaella.

Panteras con este resultado conserva el tercer lugar general con 9 partidos ganados y 5 perdidos.

El equipo regresó a Aguascalientes para preparar sus siguientes compromisos en el majestuoso Auditorio “Hermanos Carreón” el viernes 28 y sábado 29 de agosto a las 20:30 horas ante Correcaminos UAT Victoria.

Los mejores anotadores de Panteras resultaron Ahmed Hill con 18 puntos y Daivien Williamson 12. Por Mineros el MVP fue Daishon Smith con 16 puntos, le siguieron Romeao Ferguson con 15 y Anyelo Cisneros con 14.

1 2 3 4 Total

Mineros 27 28 21 22 98

Panteras 13. 22. 21 22 78