Minimiza Morena Aguascalientes medidas por nuevos derechos de las audiencias 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Que no se engañe diciendo que se va a acortar la libertad de expresión, afirmó Gilberto Gutiérrez Lara, dirigente estatal de Morena, en torno a los nuevos lineamientos promovidos por la Federación en torno a derechos de las audiencias.

“Es un tema que se está magnificando de manera innecesaria. Cuando se habla de los derechos como audiencia, de tener un código ético de los medios que escuchamos y conocer quién es el representante que va a recibir una queja, para trasladar el sentir de una nota falsa, ¿eso en qué afecta en la libertad de expresión de los medios de comunicación? Ni a los pequeños, ni a los masivos”, declaró en conferencia de medios.

En dias pasados, quedaron aprobados los nuevos lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias en base a postulados como garantizar la libertad de contenidos o el rol de los concesionarios. Pero al mismo tiempo se ha puesto en duda la garantía de la libertad de expresión en puntos como información que pueda ser catalogada como “falsa”.

Uno de los puntos cuestionados por agrupaciones como Artículo 19, es que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) carece de autonomía y seguirá dependiendo del gobierno; lo cual puede derivar en que se escalen en las denuncias por parte de un particular que se sienta agraviada. Panorama que descartó Gutiérrez Lara.

“La Comisión Reguladora es de carácter autónomo y te voy a decir porque quienes la conforman no son parte de Morena, pero insisto: lo que se está pidiendo es que todos tengan un código de ética y de esa manera nos tenemos que conducir. Lo importante es que no magnifiquemos un tema como es el derecho que tenemos a escuchar las noticias todos los días”, insistió.

Aunque en el pasado, personajes de Morena como el ex presidente Andrés Manuel López Obrador se habían pronunciado por la apertura en redes sociales a asl que calificaron como “benditas” y que ahora pudieran ser acotadas por los lineamientos.

– ¿Nos tenemos que preocupar con estos lineamientos?

– Para nada. Simplemente si la presidenta (Claudia Sheinbaum) estuviera coartando la libertad de expresión, todos los medios ya hubieran ido a pedir audiencia con (Donald) Trump. Claro que lo único que se hace es tergiversar lo que se propone. De ninguna manera se mete con la libertad de expresión.