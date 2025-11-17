Minimiza Sheinbaum protesta y afirma que “la gente está feliz”

Redacción

La Presidenta Claudia Sheinbaum minimizó los hechos violentos registrados en la marcha de la llamada Generación Z y aseguró que la movilización no llenó el Zócalo, al sostener que “la gente está feliz con nosotros” y que en el País “hay paz”, pese a los enfrentamientos entre manifestantes y policías capitalinos.

Durante su conferencia, Sheinbaum afirmó que detrás de la protesta estuvieron grupos de oposición y el empresario Ricardo Salinas Pliego. Sostuvo que el objetivo de quienes derribaron la valla de Palacio Nacional era provocar a los uniformados para generar una respuesta represiva. También insistió en que la mayoría de los participantes no eran jóvenes. “Vimos que la gran mayoría no eran jóvenes… Vimos caras muy conocidas de los que marcharon con la marea rosa: intelectuales, había políticos”, dijo, al mencionar a personajes como Acosta Naranjo y Fernando Belaunzarán.

La Presidenta destacó que, a diferencia de 2023, el Zócalo no se llenó y que, en contraste, el fin de semana lució concurrido por el Buen Fin y un baile de danzón. Aseguró que los policías “resistieron como dos horas a golpes, fuego”, mientras un grupo “muy violento” levantaba bloques del piso para lanzarlos. Mostró incluso un video de un elemento agredido.

Sheinbaum reconoció que hubo casos de policías que agredieron a civiles y periodistas, pero pidió investigar solo a quienes rompieron la disciplina. Rechazó que exista una ruptura con la juventud y calificó como falsa la narrativa de que los jóvenes están contra el movimiento. “Marcharon muy poquitos jóvenes”, dijo, mientras preguntaba: “¿Esta violencia de dónde viene? ¿Quiénes son estos grupos? ¿Son pagados?”.

También insistió en que no caerá en provocaciones. “No vamos a reprimir”, afirmó, al señalar que los policías no portaban toletes. “¿Creen que van a debilitar a la Presidenta? No, más fuerte soy. En Campeche hubieran visto, la gente feliz con nosotros”, declaró.

Al final expresó solidaridad con periodistas agredidos y reiteró que donde haya abusos deberán sancionarse.