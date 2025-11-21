MMR lanza la Kenta 10, su nueva doble suspensión de 120 mm con cambio electrónico Shimano

Redacción

La marca asturiana MMR amplió su línea de bicicletas Kenta con el lanzamiento de la nueva Kenta 10, una MTB de doble suspensión orientada al XC y al maratón que llega equipada con la reciente transmisión electrónica Shimano Deore Di2, además de suspensiones Fox y un montaje centrado en ofrecer rendimiento sin elevar su costo.

El modelo aparece como una opción de gama media para quienes buscan iniciarse en la competición con una bici equilibrada, ligera y preparada para circuitos y pruebas de fondo. Su cuadro, fabricado en fibras UTS50-12K, mantiene el diseño de la versión superior SL, aunque con 362 gramos adicionales, para un peso declarado de 2.040 gramos.

La geometría racing actualizada para 2025 incluye un ángulo de dirección de 67.5 grados, tubo de sillín a 76.5, reach de 455 mm en talla M y vainas compactas de 435 mm, medidas pensadas para mejorar el control en descensos técnicos sin sacrificar eficiencia en las subidas. La cinemática, con sistema four-bar linkage (Horst Link), ofrece 120 mm de recorrido delantero y trasero, con un comportamiento optimizado para tramos irregulares.

La gran novedad del montaje es el grupo Shimano Deore Di2, que debuta como la opción electrónica más accesible de la marca japonesa. La Kenta 10 se convierte así en la primera de la nueva generación en integrar esta tecnología, equipada con plato de 34 dientes y cassette 10-51 de 12 velocidades. Los frenos corren a cargo de Shimano Deore XT con pinzas de dos pistones.

Entre los componentes destaca un manillar integrado de carbono FSA NS SIC de 760 mm con potencia de 80 mm en talla M y L —60 mm en S— que oculta el cableado, además de un juego de ruedas FSA SC i30 TLR Carbon de 1.495 gramos el par, montadas con neumáticos Hutchinson Python 3 de 29×2.30.

El montaje se completa con una tija telescópica OneUp V3 de 120 mm y el sillín San Marco Shortfit, diseñado para una posición de pedaleo adelantada. Como novedad adicional, incorpora un compartimiento interno en el tubo diagonal, útil para herramientas o repuestos.

La MMR Kenta 10 ya está disponible en tallas S, M y L, en colores verde o amarillo, por un precio de 5,599 euros en distribuidores autorizados. Más información en el sitio oficial de la marca.

Con información de: Mundo Deportivo