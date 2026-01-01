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26 agosto, 2026
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Morena se deslinda de la defensa de Enrique Inzunza tras su salida de la bancada

Redacción

Ciudad de México.-Enrique Inzunza Cázarez renunció a la bancada de Morena en el Senado de la República para ejercer como legislador independiente, según lo informó este 26 de agosto de 2026 en una carta dirigida al coordinador del grupo parlamentario, Ignacio Mier Velazco. El senador sinaloense optó por no pedir licencia a su cargo, manteniéndose en su escaño con el fuero constitucional pero cediendo responsabilidades internas en la Cámara Alta, entre ellas la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos.

La separación ocurre tras las indagatorias emprendidas a finales de abril por autoridades de Estados Unidos, que lo vincularon con el crimen organizado junto a otros funcionarios de Sinaloa; acusaciones que Inzunza ha rechazado. La determinación de asumir una defensa jurídica individual concuerda con lo sugerido por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien anteriormente planteó que los involucrados en la investigación consideraran separarse del cargo.

Al respecto, el senador Emmanuel Reyes calificó como sensata la salida de Inzunza, señalando que esta postura quita presión a la bancada de cara a los comicios de 2027 y deslinda a Morena de respaldar su causa. Asimismo, precisó que la pérdida de este integrante no afecta la mayoría calificada del bloque oficialista (Morena, PVEM y PT), el cual conserva 87 votos frente a los 85 requeridos para impulsar reformas constitucionales.