Morena se queja de falta de acceso a cuentas públicas en el Congreso de Aguascalientes

17.2 C
Aguascalientes
21 noviembre, 2025
Tendencias

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.-  No hubo transparencia en la revisión de las cuentas públicas de gobierno y municipios luego que representantes populares no pudieron conocer el contenido de las mismas, lamentó Yaszú Muñoz Márquez, coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, en torno a los documentos avalados este jueves en sesión ordinaria del Poder Legislativo.

“Los dictámenes de estas cuentas públicas no reflejan un análisis de fondo de los recursos públicos, pues los diputados en ningún momento  tuvimos acceso a los documentos para emitir un juicio con responsabilidad”, expuso  la legisladora guinda.

Muñoz Márquez reiteró que los informes presentados por el Órgano Superior de Fiscalización adolecen de los respectivos estados de resultados para señalar cuáles fueron las observaciones presentadas al Legislativo.

“Estos dictámenes no cumplen con principios de transparencia y rendición de cuentas, por lo que el grupo parlamentario de Morena no está de acuerdo con esta forma de presentar los resultados”, abundó.

Los dictámenes de las cuentas públicas fueron avalados por mayoría de representantes del PAN, PRI y PRD.