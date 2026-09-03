Morena subiría impuesto a cervezas y alimentos con exceso de sodio

Redacción

El Paquete Económico 2027 podría contemplar un incremento en las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicables a las bebidas alcohólicas y a los alimentos con alto contenido de sodio, en una medida impulsada por legisladores de Morena que busca aumentar la recaudación tributaria y desincentivar el consumo de productos perjudiciales para la salud.

De acuerdo con el diputado Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, dentro del Congreso existen propuestas formales para ajustar la carga fiscal sobre artículos como embutidos, productos enlatados, salsas y bebidas con graduación alcohólica.

Aunque el monto exacto de los incrementos no ha sido detallado, la propuesta oficial se dará a conocer la próxima semana con la entrega formal del paquete presupuestario.

La eventual modificación a las cuotas del IEPS impactaría a un sector que ya aporta miles de millones de pesos a las arcas públicas. Cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) revelan que, entre enero y julio de este año, la recaudación del IEPS por concepto de bebidas alcohólicas, cervezas, bebidas refrescantes y alimentos no básicos de alta densidad calórica alcanzó los 68,705 millones de pesos.

De aprobarse los ajustes en el Congreso de la Unión, los ingresos obtenidos por la SHCP y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrían registrar un repunte significativo para el ejercicio fiscal 2027, revirtiendo las caídas registradas en el sector de las bebidas alcohólicas en lo que va del año.

El antecedente

El planteamiento no resulta ajeno a la política fiscal de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde la presentación de su primer Paquete Económico en septiembre de 2025, el Ejecutivo federal fijó su atención en los llamados “impuestos saludables” como un mecanismo dual para fortalecer los ingresos presupuestarios y reducir factores de riesgo médico.

En aquel ejercicio presupuestal, el gobierno federal aprobó un aumento a la tasa aplicable al tabaco —que pasó del 160% al 200% sobre su precio base, sumado a una cuota de 1.15 pesos por cigarro—, al tiempo que elevó la cuota a las bebidas saborizadas de 1.64 a 3.08 pesos por litro. De concretarse la iniciativa para 2027, la nueva etapa de ajustes fiscales extendería este criterio hacia los alimentos procesados con exceso de sodio.

Con información de elceo.com

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