Morenista Higinio Martínez asumirá presidencia del Senado 

Redacción

Ciudad de México.- El senador mexiquense Higinio Martínez Miranda asumirá este martes 1 de septiembre la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, luego de recibir el respaldo unánime de los integrantes del grupo parlamentario de Morena durante su reunión plenaria realizada a puerta cerrada.

La definición de la candidatura se consolidó luego de que los senadores Óscar Cantón Zetina y Manuel Huerta Ladrón de Guevara declinaran sus aspiraciones para sumar su apoyo a favor del legislador originario de Texcoco.

Tras su virtual elección para encabezar la Cámara Alta, Martínez Miranda aseguró que su gestión se regirá por la institucionalidad y el diálogo con todos los grupos parlamentarios.

“Trabajaré con apego a la Constitución, a la Ley Orgánica y al reglamento, es lo que tiene que hacer el presidente del Senado”, aseveró el legislador, comprometiéndose a mantener una conducción equitativa tanto con la bancada oficialista como con las fuerzas de oposición.

Higinio Martínez cuenta con una trayectoria política de 50 años en la izquierda mexicana, la cual inició en su juventud junto a Heberto Castillo Martínez. Médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el legislador es fundador de Morena y encabeza la agrupación “Mexiquenses de Corazón”, corriente con importante presencia militante en el Estado de México.

En su perfil partidista destaca su participación en la fundación del Partido Mexicano Socialista (PMS) en 1987, además de haber encabezado dirigencias municipales en Texcoco por el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), el PMS y el Frente Democrático Nacional entre 1976 y 1989.

En el ámbito legislativo, Martínez Miranda ha ocupado un escaño en el Senado en tres ocasiones, representando al Estado de México en las LXIV y LXV Legislaturas. Asimismo, presidió el Congreso del Estado de México durante la LVI Legislatura (2006-2009) y se desempeñó como vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado en la LVII Legislatura (1998-2000), responsabilidad que retomó en 2018 y que ha ejercido hasta la fecha.

Con información de El Universal

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