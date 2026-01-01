Moribunda trabajadora de motel tras perder brazo en lavadora industrial en Aguascalientes

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Una verdadera película de terror y una alarmante muestra de negligencia laboral se registró la noche de este sábado en el norte de la capital, luego de que una joven empleada del Motel Real Aguascalientes sufriera la amputación de su brazo derecho tras ser jalada por una pesada máquina de lavandería que, según reportes, ya se encontraba dañada.

La víctima de este terrible incidente fue identificada como una mujer de 29 años de edad, quien al momento del accidente se encontraba laborando en el área de lavado del mencionado establecimiento.

Los hechos ocurrieron cuando la trabajadora intentaba sacar unas sábanas de una de las lavadoras industriales.

Presuntamente, el equipo continuaba en funcionamiento y, en un descuido, una de las prendas se le enredó fuertemente en la mano. En cuestión de segundos y ante la brutal fuerza del motor, la máquina la jaló por completo, y le provocó lesiones devastadoras que terminaron por cercenarle la extremidad superior derecha.

Al encontrarse completamente sola en esa área, la fémina no pudo apagar el equipo y comenzó a gritar desesperadamente pidiendo auxilio.

Fueron sus propios compañeros de turno quienes, al escuchar los desgarradores gritos, corrieron a asistirla y, al ver la gravedad de la escena, no esperaron a las asistencias médicas y la trasladaron por sus propios medios a las instalaciones del Hospital General de Zona número 3 del IMSS.

Acusan negligencia y “lavada de manos” patronal

Tras el ingreso de la lesionada al nosocomio en estado crítico, salieron a la luz graves irregularidades por parte de la administración del Motel Real Aguascalientes.

Familiares de la víctima denunciaron públicamente que la joven no contaba con seguro social por parte de la empresa, lo que obligó a la familia a desembolsar de urgencia la cantidad de 15 mil pesos en las taquillas del IMSS para que pudiera ser recibida y estabilizada en el área de choqué.

Asimismo, compañeras de trabajo de la afectada manifestaron de forma anónima su indignación, señalando que ya se había reportado en repetidas ocasiones el pésimo estado y las fallas mecánicas que presentaban las lavadoras; sin embargo, los encargados hicieron oídos sordos y las obligaron a seguir operando bajo esas condiciones de alto riesgo, lo que hoy mantiene a una mujer debatiéndose entre la vida y la muerte.