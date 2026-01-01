Mota defiende separación de Villa Juárez; “habrá beneficio para ambos municipios”

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El alcalde de Asientos, el perredista e impulsor de la separación de Villa Juárez, José Manuel González Mota, defendió el movimiento para convertir a esta comunidad en un municipio independiente y aseguró que la propuesta tiene como principal objetivo mejorar las condiciones sociales de sus habitantes.

Ante el proceso que se analiza este viernes en el Congreso del Estado, González Mota señaló que la eventual separación debe entenderse como un proyecto que busca beneficiar tanto a Villa Juárez como a Asientos, por lo que pidió a quienes cuestionan la iniciativa conocer directamente la realidad de las comunidades.

“Es un movimiento que se ha hecho para bien de los pueblos”, afirmó, al señalar que existen localidades con grandes distancias, caminos y veredas que deben ser recorridas para comprender las necesidades de la población.

El edil rechazó además que su impulso a la separación esté relacionado con sus aspiraciones políticas. Explicó que el proceso interno del PAN para definir candidaturas a diputaciones federales todavía está abierto y contempla encuestas y mediciones, por lo que dijo estar dispuesto a respaldar a quien resulte mejor posicionado.

Sobre las personas inconformes con la propuesta, González Mota reconoció que se han presentado manifestaciones, pero afirmó que se trata de un grupo reducido. También justificó las acciones legales emprendidas, al señalar que los ciudadanos tienen derecho a manifestarse, pero no a tomar o cerrar edificios públicos.

Finalmente, sostuvo que no se registraron daños durante las protestas, aunque señaló que algunas personas fueron retiradas de las instalaciones públicas.

El polémico edil acudió a las inmediaciones del Congreso del Estado, con un grupo de habitantes a favor de la creación del municipio 12.