Motociclista se mata al chocar en Puente de Quezada Limón

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags-. Un motociclista encontró la muerte al chocar y caer de su jaca de acero al circular sobre el Segundo Anillo Poniente.

El fatal accidente se verificó minutos antes de las 6:20 de la mañana, justamente en el paso a desnivel de Avenida Aguascalientes y Salvador Quezada Limón, en el fraccionamiento Curtidores.

La víctima morta es un hombre de entre 45 a 50 años de edad, el cual tripulaba una jaca de acero Harley Davidson con un permiso vencido y se dirigía rumbo al sur.

Al ingresar al paso a desnivel por la velocidad en la que se desplazaba el motorista ya no pudo controlar el manubrio, se estampó en el camellón central y enseguida contra un macetón. La motocicleta siguió su camino por cerca de 500 metros al chocar en tres ocasiones contra la barda del lado derecho, un pilar y finalmente se detuvo en la pendiente de la salida del puente en donde quedó acostada.

El percance fue atendido por Policías Viales, paramédicos del 080 y personal de Servicios Periciales quienes tras las diligencias pertinentes realizaron el traslado del cuerpo al SEMEFO para la necropsia de ley.