Movilidad reconoce falta de frecuencia de buses, principalmente en zona oriente

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La falta de frecuencia en paso de buses públicos se mantiene entre las principales quejas de usuarios para el servicio de transporte, reconoció Ricardo Serrano Rangel, titular de la Agencia de Movilidad del gobierno del estado, señalando esa situación en colonias de la zona oriente de la capital.

“Son diferentes modalidades: hay combis, taxis, plataformas, buses. Parece que seguimos trabajando en el tema de la frecuencia de los buses, pero a eso responde la creación de la Agencia y a eso responde la incorporación de más buses. No es en todo el sistema, hay rutas que tienen más esa problemática que otras”, apuntó el funcionario.

– ¿Cuáles rutas?

– Algunas del oriente, por ejemplo.

Por lo pronto, Serrano Rangel adelantó que para cierre de año, se espera aumentar en medio millar de unidades de transporte público para la ciudad capital y parte del municipio conurbano de Jesús María.

“Esperamos tener alrededor de 516, cuando se incorporen los siguientes 40 eléctricos y las ocho orugas, andaremos hablando de unas 560 unidades que brindarán servicio en la zona metropolitana de Aguascalientes”, recalcó.

El titular de Movilidad consideró que también se han logrado éxitos de la dependencia estatal, en torno a modernizar el pago de camiones. “Hay cosas que sí han salido y también lo bueno hay que decirlo: si se puede pagar con un QR, si se puede pagar desde la aplicación. También hay grandes avances. En nada nos hemos detenido”, consideró.