Muere conductor tras brutal impacto en el fraccionamiento Las Brisas

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Un trágico accidente vial cobró la vida de un automovilista tras estrellarse de lleno contra un muro de contención sobre la avenida Aguascalientes, a la altura del fraccionamiento Las Brisas.

El fatal percance se registró al filo de las 6 de la mañana sobre los carriles de circulación de sur a norte, justo en la intersección con la calle Mar Caspio, cuando el conductor de un Nissan Versa en color gris, de aproximadamente 30 años de edad y aún no identificado, perdió el control de la unidad.

El automóvil terminó montado sobre la banqueta e impactado brutalmente contra la estructura de concreto que divide el ingreso al puente vehicular de la vía lateral.

La fuerza de la colisión destrozó por completo el frente del coche, provocando que el motor se desplazara hacia el habitáculo y aprisionara al tripulante de manera instantánea entre los fierros retorcidos.

Elementos de la Policía Vial resguardaron la zona para acordonar el sitio y agilizar el tráfico, mientras que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana confirmaron que el masculino ya no contaba con signos vitales.

Más tarde, personal de Servicios Periciales se hizo presente para coordinar el rescate del cuerpo con equipo hidráulico, procesar la escena del percance y trasladar el cadáver al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley.