Muere el “carnicero de Bosnia” condenado por genocidio en los Balcanes

Redacción

El exjefe militar de los serbios de Bosnia y criminal de guerra condenado, Ratko Mladić, falleció a los 84 años en un hospital penitenciario de La Haya tras sufrir una serie de derrames cerebrales, según informó la cadena estatal serbia RTS.

Mladić fue condenado en 2017 a cadena perpetua por el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia (TPIY) tras ser hallado culpable de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos durante la contienda de los Balcanes en la década de 1990. La sentencia fue ratificada en su totalidad tras un proceso de apelación en 2021.

Srebrenica y el asedio de Sarajevo

Conocido mundialmente bajo el apodo del «carnicero de Bosnia», Mladić encabezó las fuerzas militares responsables de la masacre de Srebrenica en 1995, en la que unos 8,000 hombres y niños musulmanes bosnios fueron ejecutados de forma sistemática. Asimismo, la justicia internacional lo halló responsable directivo del prolongado asedio a Sarajevo y de campañas de limpieza étnica ejecutadas contra la población civil.

Tras permanecer prófugo de la justicia durante 16 años, Mladić fue localizado y arrestado en Serbia en mayo de 2011, para posteriormente ser extraditado a los Países Bajos y responder ante el tribunal de las Naciones Unidas.

Peticiones de liberación rechazadas

La muerte del excomandante se produce tras reiterados intentos de su familia y del Gobierno serbio por obtener su liberación o traslado. En mayo pasado, el Mecanismo Residual Internacional para los Tribunales Penales de la ONU desestimó una solicitud de excarcelación por motivos de salud, dictaminando que el prisionero contaba con el tratamiento médico adecuado dentro de la institución penitenciaria.

Recientemente, el ministro de Justicia de Serbia, Nenad Vujic, había presentado una nueva petición formal ante el tribunal internacional para solicitar el traslado de Mladić a un hospital militar en Belgrado, trámite que quedó desestimado tras confirmarse su deceso.

Con información de Reuters