Muere Gloria Steinem, figura emblemática del feminismo 

Redacción

La periodista estadounidense y referente indispensable del movimiento feminista internacional, Gloria Steinem, falleció a los 92 años en su residencia de Nueva York, según informó este jueves la fundación que lleva su nombre a través de un comunicado.

“Gloria Steinem falleció en paz en su casa de Nueva York, rodeada de algunas de las muchas personas que la querían”, detalló la Gloria’s Foundation en una publicación de Instagram, sin precisar la causa del deceso.

Steinem inició su trayectoria en el periodismo a principios de la década de 1960, un contexto histórico en el que las mujeres en Estados Unidos aún requerían de la autorización de sus esposos para abrir una cuenta bancaria.

Durante esos años, alcanzó el reconocimiento público tras infiltrarse y publicar un reportaje de investigación encubierto sobre el sexismo y las condiciones laborales que enfrentaban las camareras conocidas como “conejitas” en el club Playboy de Nueva York.

Su activismo cobró mayor impulso en 1969 tras asistir a una reunión sobre la interrupción legal del embarazo. “Eso dio un sentido a mi propia experiencia. Yo había abortado y no se lo había dicho a nadie”, relató posteriormente en las páginas de New York Magazine.

Referente del movimiento en la década de 1970

A partir de ese punto, Steinem transitó del ejercicio periodístico a las plataformas de debate público, emprendiendo giras nacionales e internacionales para encabezar conferencias y manifestaciones en favor de la equidad de género.

En los años setenta cofundó la influyente revista Ms. y el National Women’s Political Caucus, además de ser una de las organizadoras clave de la primera Conferencia Nacional de Mujeres celebrada en Houston, evento histórico para la agenda política de las mujeres en EE. UU.

“Los casi 100 años de Gloria fueron años bien vividos, y siguió trabajando por la igualdad hasta el final. El mayor don de Gloria era su capacidad para escuchar a los demás, para hacer que se sintieran vistos y escuchados”, concluyó el comunicado de su fundación.

Con información de Aristegui Noticias