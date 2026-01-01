Muere hijo de Jean Succar en situaciones no aclaradas

Redacción

Un aparatoso accidente vehicular cobró la vida de Jonathan Succar Pita, hijo del fallecido empresario Jean Succar Kuri, junto a otro hombre durante la noche del viernes 14 de agosto de 2026 en la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo.

El percance se registró a la altura del kilómetro 18.5 del bulevar Kukulcán, mientras las víctimas viajaban a bordo de una camioneta Cadillac Escalade color negro con placas locales.

Tras el impacto, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Causas del siniestro: De acuerdo con los primeros informes de las autoridades, el exceso de velocidad se perfila como el factor principal del accidente, aunque los peritajes continúan.

Identificación oficial: La FGE identificó de manera preliminar a las víctimas mediante las iniciales J.S.P. y J.D.R.R., manteniendo bajo reserva sus nombres completos en el reporte institucional.

Antecedentes familiares

Jonathan era hijo de Gloria Pita y de Jean Succar Kuri, pero a diferencia de su padre, se mantuvo siempre al margen de la vida pública. Su progenitor falleció en junio de 2024 en un hospital de Cancún mientras cumplía una condena por pornografía infantil y corrupción de menores.

Dichos delitos quedaron al descubierto en 2005 tras la publicación del libro Los demonios del Edén, de la periodista Lydia Cacho. La investigación periodística expuso una red de trata de menores y lavado de dinero encabezada por Succar Kuri en Cancún, en colusión con el empresario Kamel Nacif Borge, el exgobernador de Puebla Mario Marín y cerca de una veintena de servidores públicos.

Con información de blogdelnarco

Foto: X.