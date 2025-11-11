Muere hombre aplastado por su camioneta en Calvillo, Aguascalientes

Oscar Salado

Calvillo, Ags.- . Un hombre murió al caerle su camioneta cuando al parecer se bajó del vehículo para recoger unos tubos, sin embargo al no ponerle velocidad ni freno de mano la camioneta se vino en reversa y lo aplastó contra la pared.

La tragedia se suscitó cerca de as 20:45 de la noche de este lunes en el cruce de las calles 16 de Septiembre y Pirules, en la comunidad de Malpaso, perteneciente a esta municipalidad situada a unos 45 kilómetros al poniente de la capital del estado.

La víctima es un hombre de aproximadamente 30 a 35 años de edad, el cual se encontraba a las afueras de su vivienda ubicada sobre una pendiente pronunciada.

Al parecer el hoy occiso transportaba unos tubos y de pronto unos cayeron de su camioneta por lo que detuvo la marcha para recogerlos. Descendió de la unidad pero algo sucedió que la camioneta al no tener velocidad regreso rápidamente para impactarlo fuertemente.

Ante esto familiares y vecinos al observar el accidente dieron parte al número de emergencia acudiendo Policías Estatales y paramédicos del ISSEA, los cuales confirmaron el deceso del masculino.

Los uniformados acordonaron la escena y solicitaron la presencia de Servicios Periciales para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al SEMEFO para la necropsia de ley.