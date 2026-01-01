Muere jinete al caer de su caballo en Jaltomate, Aguascalientes 

Oscar Salado



Aguascalientes, Ags.- Un hombre de 50 años perdió la vida de manera instantánea tras sufrir un percance ecuestre al finalizar un evento charro en la comunidad de Jaltomate, en el municipio capital.



El trágico suceso derivó además en altercados entre allegados a la víctima y los cuerpos de emergencia.



Los hechos se desencadenaron al filo de las 17:30 horas en la intersección de las calles Josefa Ortiz de Domínguez y Manuel Gómez Morín, en la citada comunidad.



Concluida la exhibición de charrería, los competidores procedían al resguardo del ganado equino. En ese momento, uno de los caballos reaccionó de forma imprevista y derribó con violencia a su manejador, dejándolo inconsciente sobre la vía pública.



Pese a la rápida movilización de socorristas del ISSEA tras el reporte a la línea de emergencia, el lesionado ya no contaba con constantes vitales al momento de la revisión médica.



La confirmación del fallecimiento desató momentos de alta tensión en el sitio. Presos de la crisis nerviosa, familiares y allegados del difunto agredieron verbal y físicamente a los paramédicos, lo que obligó a elementos de la Policía Estatal y Municipal a intervenir para resguardar la integridad de los socorristas y delimitar el perímetro.



Agentes de la Dirección General de Investigación Pericial se hicieron cargo del peritaje de campo y del posterior traslado del cadáver al laboratorio de anatomía patológica para la autopsia de ley.



La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las pesquisas para esclarecer la mecánica precisa del siniestro.