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1 septiembre, 2026
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Muere motociclista tras impactarse contra el camellón en la carretera 45 sur en Aguascalientes

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Sangriento e instantáneo final encontró un joven motociclista la mañana de este martes en la carretera 45 Sur, al estrellarse brutalmente contra el camellón central y salir volando hacia una muerte segura a la altura del kilómetro 1, antes de llegar al Libramiento.

​Corrían las 8:30 horas cuando el muchacho, de apenas 21 años de edad, se desplazaba a toda velocidad su Italika 200 DM cross, color amarillo con negro, rumbo al sur ya que se dirigía a trabajar a la empresa Coca-Cola en Coyotes.

En un pestañeo, el manubrio le traicionó y se montó la banqueta del camellón, saliendo disparado como proyectil hasta impactar contra un señalamiento vial.

​El brutal choque le arrojó el casco lejos y, sin protección alguna, se impactó de lleno contra una piedra al caer en el piso. La muerte lo tomó de golpe, en el acto.

​Más tarde se desplegaron de volada los elementos de la Guardia Nacional para acordonar la escena, mientras paramédicos de la Cruz Roja Mexicana solo llegaron a tapar el cuerpo.

Posteriormente, peritos de la Fiscalía recogieron los restos para trasladarlos al SEMEFO, en medio del dolor y la tragedia.