Mujer acuchilló a su pareja en Calvillo

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Policías del Mando Coordinado que se encontraban realizando sus labores de vigilancia en el municipio de Calvillo atendieron un reporte sobre un sujeto lesionado por arma blanca, por parte de su pareja sentimental logrando la detención de una mujer señalada directamente por el afectado.

Fueron los uniformados del Mando Coordinado que se encontraban patrullando sobre el Andador Centenario, en la zona Centro de Calvillo, quienes atendieron el reporte de manera inmediata, sobre una presunta agresión de una mujer quien dijo responder al nombre de Mónica “N” de 31 años de edad, en contra de su pareja.

Tras los hechos y al arribar al lugar, los uniformados localizaron a un hombre de 41 años de edad sentado en la banqueta, quien presentaba una lesión con sangrado activo a la altura del pecho. El cual señaló que su pareja sentimental lo había lesionado.

Finalmente, la mujer detenida fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común en turno, de la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho, mientras que el sujeto lesionado fue trasladado en código amarillo al Hospital General de Calvillo para recibir atención médica.