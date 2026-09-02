Mujer policía vuelca patrulla en Municipio Libre, Aguascalientes

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Una aparatosa volcadura registrada la mañana de este miércoles movilizó a los cuerpos de emergencia en el fraccionamiento Municipio Libre, donde una oficial de la Policía Municipal salvó la vida de manera milagrosa tras perder el control de su unidad, volcar y terminar impactándose contra la barda de un domicilio particular.

Los hechos se verificaron alrededor de las 9:30 horas, cuando se reportó al número de emergencias que en el cruce de la avenida Poliducto y la calle Escudo se había producido un fuerte accidente vial que involucraba a una patrulla de la corporación capitalina.

Al sitio acudieron a toda prisa compañeros de la corporación y paramédicos, quienes localizaron volcada la patrulla Nissan Versa, con número económico AG378B3, adscrita al destacamento Terán Sur y proveniente del fraccionamiento Real del Sol. La unidad era conducida por una joven oficial de 25 años de edad.

De acuerdo con los primeros peritajes, la uniformada desplazaba la unidad a exceso de velocidad sobre la avenida Poliducto en sentido de norte a sur.

Al llegar al cruce con la calle Escudo, realizó una maniobra intempestiva para dar vuelta a la derecha; sin embargo, debido a la velocidad inmoderada, perdió por completo el control del volante.

El vehículo policial dio una vuelta de campana hasta terminar incrustado contra la fachada de una vivienda, donde abrió un boquete de consideración en la barda perimetral antes de detener su marcha.

A pesar de lo espectacular del percance y de los severos daños estructurales en el inmueble y en la patrulla, la oficial logró salir con vida y fue valorada en el lugar por los socorristas, confirmándose que milagrosamente no presentaba lesiones de gravedad que pusieran en riesgo su integridad, por lo que no requirió traslado de urgencia a un hospital. Tampoco se reportaron civiles lesionados en la zona.

Elementos de Vialidad Municipal se hicieron cargo del levantamiento del reporte correspondiente para deslindar responsabilidades por los cuantiosos daños materiales causados tanto al patrimonio público como al inmueble afectado.