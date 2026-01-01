Mujer y su madre se manifiestan contra creación del Municipio 12  

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En medio de manifestaciones a favor y en contra, el Congreso del Estado aprobó la creación de Villa Juárez como el municipio número 12 de Aguascalientes.

A las afueras de Palacio Legislativo, un par de manifestantes se pronunció en contra de la municipalización, al señalar que no traería beneficios reales a la población y expresar temor por una posible privatización de recursos como el agua.

Una de las inconformes aseguró que la población otorga un voto de confianza creyendo que sus necesidades serán atendidas de forma más rápida y eficiente, por lo que pidió a la ciudadanía informarse mejor antes de respaldar la medida.

“Informarse un poquito más antes de levantar las cosas, antes de traer a las personas acarreadas”, expresó.

La manifestante, quien se mantuvo con un cartel frente a la barda perimetral sin elevar la voz, señaló que fue increpada por personas con postura a favor y que, por seguridad propia y de su madre, decidió retirarse del lugar.

La sesión extraordinaria concluyó con la declaratoria oficial de Villa Juárez como nuevo municipio.