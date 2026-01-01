“Municipio 12, capricho del PAN”. Morena pide aplicar referéndum en Asientos

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Dirigencia y bancada legislativa de Morena patentizaron su rechazo a la posible aprobación de un nuevo ayuntamiento para la población de Villa Juárez, previo a la sesión del Congreso que se celebrará este viernes, donde se votará el dictamen correspondiente.

En conferencia de medios, Gilberto Gutiérrez Lara, dirigente estatal del partido guinda, denunció la existencia de irregularidades en el dictamen, además de aseverar un presunto pago de favores del Partido Acción Nacional hacia José Manuel González Mota, alcalde de Asientos, y uno de los principales promotores de la medida.

“Esta decisión que están tomando la consideramos un capricho político que está por encima de los habitantes de Asientos. Los argumentos fijados por Acción Nacional, ni siquiera ellos se la creen. Frente al amago del alcalde (González Mota) se romper con el PAN si no le daban una candidatura a diputación federal, buscan pagarle con la creación de un nuevo municipio”, enfatizó Gutierrez Lara.

De paso, el dirigente morenista anunció que el comité estatal solicitará la aplicación de un referéndum entre la población del municipio de Asientos para conocer sus puntos de vista y en un plazo máximo de 30 días remitir al Instituto Estatal Electoral.

La propuesta de crear un nuevo ayuntamiento en Aguascalientes se viene centrando desde el año pasado en la comunidad de Villa Juárez, siendo uno de los promoventes José Manuel González, alcalde por dos períodos consecutivos de Asientos, y que reside en Villa Juárez. Apenas el pasado fin de semana, hubo manifestaciones abiertas en el edificio municipal de Asientos en contra de la propuesta; ante ello, dirigencias del PAN y PRI acusaron a los guindas de estar detrás de las protestas. Gutiérrez Lara rechazó esas acusaciones.

– Se les ha señalado de estar detrás de esas movilizaciones, ¿ustedes tuvieron algo que ver?

– Nosotros no tenemos nada que ocultar y nunca hemos estado detrás de estas manifestaciones o de las manifestaciones contra el obispo, pero luego nos echan la culpa de todo a Morena. Eso es lo más bajo y la gente ya no lo compra.

“Errores en el dictamen”

Por su parte, Yaszú Muñoz Márquez, coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso, subrayó que la fracción parlamentaria no está a favor de dividir el municipio, explicando que esa medida aumentará la problemática de esa región al norte del estado e hizo un llamado a la bancada mayoritaria del PAN-PRI-PRD para aplazar la votación del documento.

“Esto traerá consecuencias graves a futuro. No creemos que la solución para Asientos sea dividir el municipio. Lo que se necesita es garantizar servicios a la población y fortalecer las delegaciones”, recalcó.

Asimismo, Muñoz Márquez reiteró que el dictamen que se votará este viernes ante el pleno del Congreso contiene diversos yerros de tipo numérico, “por lo cual no podemos pasar una propuesta con tantos errores”, agregó.

– ¿Cómo será la votación del grupo mayoritario?

– No podría decirlo por todos los diputados, pero sí les reiteró el llamado a que no pasemos a la historia de traer un problema al estado.

El Congreso de Aguascalientes ha convocado a sesión extraordinaria este viernes, a partir de las 9:30 horas, donde entre diversos puntos se votará la propuesta del municipio 12. Para conseguir su aprobación, se requieren 18 de 27 sufragios ante el pleno.