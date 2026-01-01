Municipio invita a foro de capacitación en emprendimiento

El Municipio de Aguascalientes, a través de la Secretaría de Economía Social y Turismo Municipal (SETUM), invita a la ciudadanía a participar en la capacitación “Técnicas de Venta y Atención al Cliente” que se llevará a cabo el próximo 11 de septiembre, de 09:00 a 12:00 horas, en las instalaciones de la SETUM, ubicadas en calle Antonio Acevedo No. 103-A, planta baja, Zona Centro.

Esta capacitación forma parte del programa “Emprende tu Vida” y será impartida por la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (SEDECYT), con el objetivo de brindar a las y los emprendedores herramientas prácticas que les permitan fortalecer sus negocios, mejorar sus procesos de venta y desarrollar estrategias para ofrecer una mejor atención a sus clientes.

En esta ocasión, el tema será “Técnicas de Venta y Atención al Cliente”, mediante el cual las y los participantes podrán adquirir conocimientos y herramientas para mejorar la manera en que presentan y comercializan sus productos o servicios, así como fortalecer la relación con sus clientes. Esta capacitación forma parte de las acciones que impulsan el desarrollo de capacidades y el crecimiento de los emprendimientos locales.

Las personas interesadas en participar deberán realizar su registro previo a través del siguiente enlace:https://forms.gle/ZeBCAfRWQX5jAqkC8

Para mayor información, las personas interesadas pueden acudir directamente a las instalaciones de la Secretaría de Economía Social y Turismo Municipal (SETUM), ubicadas en calle Antonio Acevedo No. 103-A, planta baja, Zona Centro, o comunicarse al teléfono 449 910 10 30, donde podrán recibir orientación sobre el proceso de inscripción y la capacitación.