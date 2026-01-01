Municipio Aguascalientes lanza clínica ambulatoria gratuita para ganado rural



Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Municipio capital puso en marcha una clínica veterinaria ambulatoria en coordinación con la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) para brindar atención gratuita a vacas y borregos de comunidades rurales.

La meta es atender a 3 mil animales, informó José Alfredo Gallo Camacho, coordinador general de Delegaciones Urbanas y Rurales.

En entrevista colectiva indicó que el servicio incluye desparasitación, triple vacunación y tratamiento contra el gusano barrenador.

Sobre este último, Gallo Camacho precisó que, aunque se tiene un registro de acuerdo con comisarios, solo se han detectado 2 casos en esta ciudad.

Explicó que el gusano barrenador es una mosca que deposita sus huevos en heridas abiertas del ganado, provocando infecciones graves.

La clínica opera gracias a un convenio con la Facultad de Ciencias Agropecuarias y la carrera de Médico Veterinario Zootecnista de la UAA, con el apoyo de 50 estudiantes avanzados y cuatro veterinarios.

La atención se brinda de tres a cuatro días por semana, con capacidad para hasta 50 cabezas de ganado por jornada. Los productores pueden comunicarse con la Coordinación General de Delegaciones para conocer la ubicación de la unidad móvil.

El programa busca llegar a todas las zonas rurales del municipio, incluyendo las delegaciones de Calvillito, Cañada Honda, Salto de los Salados y Peñuelas, además de las que colindan con áreas rurales como Hacienda Nueva, Los Arquitos, San Marcos y la zona oriente. ‎