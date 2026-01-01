Municipio Aguascalientes reconocido por modelo de atención emocional

El Municipio de Aguascalientes fue reconocido en la XVI Edición del Premio a las Mejoras Prácticas de Gobierno Locales 2026 de la revista Alcaldes de México, en la categoría Salud Municipal, por la consolidación del modelo de atención emocional integral impulsado por el presidente municipal Leo Montañez, a través del Instituto Municipal de Salud Emocional (Imasam).

En esta categoría fueron galardonadas las políticas públicas orientadas a fortalecer las condiciones de vida y oportunidades de las personas, mediante estrategias de educación, cultura, salud emocional, inclusión laboral y construcción de comunidad.

En representación del Municipio de Aguascalientes, Brenda Yaneli Barrientos Delgado, resaltó que el Imasam, creado en 2022, es el primero a nivel Municipal enfocado a brindar atención a la salud emocional en México.

Destacó además que el programa Aprendiendo a Cuidarme ha llegado a más de 320 escuelas, y ha beneficiado más de 49 mil alumnos a nivel preescolar y primaria, con pláticas de prevención y autocuidado emocional.