Municipio anuncia nueva jornada de renovación de licencias

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Coordinación General de Delegaciones Urbanas y Rurales del Municipio de Aguascalientes, dio a conocer que el próximo martes 18 de noviembre se realizará una jornada de renovación de licencias de manejo para automovilista, motociclista y operador A, B, C, D y E, además, también se impartirá el curso de educación vial para los interesados en tramitar este documento por vez primera.

Para lo cual, el titular de la dependencia, José Alfredo Gallo Camacho, pide a la ciudadanía acudir a la Cancha de Usos Múltiples ubicada en Desiderio Macías esq. José Guerra Palos en el Fracc. Guadalupe Peralta, de las 9:00 a las 11:00 horas y llevar consigo la licencia de conducir vencida, credencial de elector o identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y realizar el pago en efectivo ese mismo día.

Cabe señalar que los costos de renovación serán los siguientes:

Automovilista: 2 años: $460, 4 años: $748 y 6 años: $1,052

Operador A, B, C, D y E: 2 años: $575, 4 años: 935 y 6 años: $1,315

En caso de tomar el curso de Educación Vial, que será impartido por personal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, los interesados deberán presentarse a las 8:30 horas con una identificación oficial, cuaderno, pluma y lápiz y posteriormente aprobar el examen de forma satisfactoria para poder dar continuidad al trámite de la expedición de la licencia de manejar.

Para más información, la Delegación Guadalupe Peralta pone a disposición de la ciudadanía el número de teléfono: 449 222 00 09 al que podrán comunicarse en un horario de lunes a viernes de las 8:00 a las 15:30 horas.