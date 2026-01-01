Municipio fortalece conservación de área natural La Pona

Como parte de las acciones permanentes de cuidado, conservación y protección ambiental, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semadesu) llevó a cabo una nueva jornada de mantenimiento en el Área Natural Protegida (ANP) La Pona.

En este operativo participó el Club de Fútbol Necaxa, quienes sumaron esfuerzos para preservar las condiciones naturales de este importante espacio ambiental del municipio de Aguascalientes y reafirmaron el compromiso de trabajar unidos en favor de esta importante área natural.

Durante la jornada se realizaron diversas labores de mantenimiento, entre ellas el levantamiento de residuos, cajeteo de árboles, poda y amarres de árboles nativos, con el propósito de mejorar las condiciones del área y favorecer el desarrollo de la vegetación.

Cabe señalar que el cajeteo de árboles es una actividad que contribuye a la captación y aprovechamiento del agua de lluvia, mejora las condiciones del suelo y favorece el adecuado desarrollo de las especies vegetales, fortaleciendo así las acciones de conservación y recuperación de este espacio natural.

La Semadesu refrenda su compromiso de continuar impulsando acciones coordinadas para el cuidado de las áreas naturales protegidas, promoviendo su conservación y generando condiciones adecuadas para preservar la biodiversidad y el equilibrio ambiental en beneficio de las familias de Aguascalientes.

Con trabajo permanente y coordinación entre instituciones, el Municipio de Aguascalientes suma esfuerzos por un entorno más limpio, saludable y sustentable.