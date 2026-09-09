Municipio invita a celebrar Grito de Independencia en Delegación Morelos

El Municipio de Aguascalientes a través de la Coordinación General de Delegaciones invita a la ciudadanía a participar en el tradicional festejo del Grito de Independencia, que se llevará a cabo este martes 15 de septiembre en la Delegación Morelos ubicada en Av. Siglo XXI Sur, a partir de las 5:00 de la tarde.

El coordinador general de Delegaciones, José Alfredo Gallo, informó que el evento reunirá a las familias y a la comunidad para celebrar juntos nuestras tradiciones, fortalecer la convivencia y conmemorar con orgullo a quienes hicieron posible la Independencia de México.

Destacó que las familias podrán disfrutar de una tarde-noche llena de alegría y tradición, con antojitos mexicanos, música y diversas sorpresas, en un ambiente pensado para convivir con familiares, amigos y vecinos.

Como parte del programa, se contará con la participación de grupos Los Colonchos y los Megadetes del Linares, quienes serán los encargados de amenizar la celebración y poner ambiente durante esta noche mexicana.

José Alfredo Gallo reiteró la invitación a toda la ciudadanía para acudir a este festejo y disfrutar de una celebración familiar que busca mantener vivas las tradiciones y el espíritu de las fiestas patrias