Municipio realizará esterilizaciones gratis a mascotas en la Insurgentes

Teresa Rendón, titular de la Coordinación General de Salud del Municipio de Aguascalientes, informó que el próximo 20 de agosto se realizará una nueva jornada de esterilización gratuita en colaboración con la Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), la cual se realizará en la Delegación Insurgentes.

Se realizarán 40 esterilizaciones para perros y gatos; para este servicio es necesario realizar cita y las mascotas deben de cumplir con requisitos como tener una edad mínima de 4 meses y hasta 6 años, estar sano, vacunado y desparasitado, las hembras no deben estar en celo y debe haber pasado un mes después de lactar; los perros de razas como pug o shih tzu por su sistema respiratorio no son candidatos a cirugía por lo que se sugiere asistir con su veterinario de confianza.

La jornada de esterilización se llevará a cabo el jueves 20 de agosto, de 8:00 a 14:00 horas, en la Delegación Insurgentes ubicada en avenida de los Maestros #4042 fraccionamiento Insurgentes.

Las personas interesadas deben llamar al teléfono 449 918 30 69 y 449 238 33 06, de lunes a viernes, en un horario de atención de 8:00 a 15:30 horas.

El día de la cita se deben presentar en el horario asignado previamente, con la mascota bañada, 12 horas de ayuno absoluto de líquidos y sólidos, deben de ir con correa o en caja transportadora y bozal en caso de ser nerviosos, llevar copia de la credencial del INE y el registro del Padrón de Mascotas del Municipio de Aguascalientes (www.ags.gob.mx/padronmascotas).

Sin cita no se esterilizará a ninguna mascota, ya que es necesario realizar un expediente médico, además se solicita cancelar con oportunidad la cita en caso de no poder asistir para dar oportunidad a otros perros o gatos.