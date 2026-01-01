Municipio y familias suman esfuerzos para limpieza en Villa de las Fuentes

La Presidencia Municipal de Aguascalientes y familias del fraccionamiento Villa de las Fuentes unieron esfuerzos en una brigada de limpieza y mantenimiento, en donde la participación ciudadana y el trabajo conjunto son fundamentales para conservar una ciudad limpia y ordenada.

Más de 80 vecinas y vecinos participaron activamente con personal de la Secretaría de Desarrollo Social, Servicios Públicos y Coordinación de Delegaciones del Municipio de Aguascalientes en trabajos de desmalezado en camellones y barrido de calles, contribuyendo a mejorar la imagen urbana y las condiciones de su entorno.

El secretario de Desarrollo Social, Christian Gutiérrez, comentó que con estas acciones se refrenda el compromiso de cercanía a las familias y se promueve la participación ciudadana para construir una mejor ciudad.