Nace Aurelius, primer nieto de John Lennon

Redacción

La familia de John Lennon y Yoko Ono suma un nuevo integrante a su linaje. El músico y productor Sean Ono Lennon, de 50 años, y su pareja Charlotte Kemp Muhl, anunciaron el nacimiento de su primer hijo, un varón al que han nombrado Aurelius. La noticia marca la llegada del primer nieto del legendario cofundador de The Beatles, fallecido en 1980.

A través de una publicación compartida en sus redes sociales el pasado 1 de septiembre, la pareja hizo pública la llegada del bebé con una serie de fotografías familiares. Aunque la fecha exacta del alumbramiento no fue revelada por los padres, se confirmó que el pequeño nació durante el mes de agosto.

Continuidad a un linaje musical

Sean Taro Ono Lennon, nacido en Nueva York el 9 de octubre de 1975 —el mismo día del cumpleaños número 35 de su padre—, es el único hijo del matrimonio entre el ex-Beatle y la artista vanguardista Yoko Ono. A lo largo de su carrera ha consolidado un perfil propio dentro de la industria musical independiente mediante proyectos como The Ghost of a Saber Tooth Tiger —agrupación que fundó junto a Kemp Muhl tras conocerse en el festival Coachella en 2005— y The Claypool Lennon Delirium, además de encabezar las gestiones de preservación del catálogo de John Lennon.

La llegada de Aurelius convierte también a Yoko Ono, de 93 años, en abuela por parte de Sean, sumándose a los nietos que tiene a través de su primogénita, Kyoko Chan Cox. La noticia fue acogida con entusiasmo dentro del entorno familiar; Julian Lennon, primogénito de John Lennon y Cynthia Powell, reaccionó públicamente a la publicación celebrando su nuevo rol como tío.

Con el nacimiento de Aurelius, la familia Lennon extiende su árbol genealógico a una nueva generación, manteniendo vivo el legado cultural de una de las dinámicas familiares más influyentes en la historia de la música contemporánea.

Con información de Milenio.