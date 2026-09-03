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3 septiembre, 2026
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Necaxa rinde homenaje a “Don Ramón”

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Club Necaxa recordó con cariño a Ramón Valdés en el marco del 102 aniversario de su nacimiento, rindiendo tributo al actor que inmortalizó a “Don Ramón” en El Chavo del 8 y que dejó para la posteridad una de las frases más icónicas del balompié nacional: “Yo le voy al Necaxa”.

A través de sus redes oficiales, la institución de los Rayos dedicó un mensaje especial para conmemorar a quien fuera su aficionado más célebre en la ficción latinoamericana:

“Con cariño para el que nos enseñó que un mexicano nunca cambia de equipo… Un mexicano dice: ‘¿Qué pasó? ¿Qué pasó?… Yo le voy al Necaxa'”, compartió el club rojiblanco.

Lo que inició en las pantallas de televisión como un recurso cómico y una muletilla recurrente del personaje terminó por transformarse, con el paso de las décadas, en un verdadero emblema e identidad para la afición necaxista.

Este no es el primer guiño del conjunto aguascalentense hacia la figura del comediante; anteriormente, la directiva ya había lanzado una edición especial de su camiseta inspirada en el uniforme y los colores característicos del personaje.

A 102 años del nacimiento de Ramón Valdés, su legado sigue vigente en la cultura popular de toda América Latina y su voz continúa resonando en cada rincón donde rueda el fútbol mexicano.

Con información de Vermouth Deportivo