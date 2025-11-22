Negocia Necaxa llegada de Martín Varini como nuevo técnico

Redacción

Necaxa afinó esta semana los acercamientos para firmar al uruguayo Martín Varini como su próximo Director Técnico, luego de que el estratega rechazó renovar contrato con Bravos de Juárez y diera su visto bueno verbal para sumarse al proyecto de los Rayos.

De acuerdo con información conocida por 365Scores y confirmada por fuentes cercanas a la negociación, el club hidrocálido avanzó de manera decisiva en las pláticas con Varini, quien declinó la oferta de continuidad de FC Juárez al considerar más atractiva la propuesta necaxista.

La reunión definitiva se realizaría al concluir la participación de los Bravos en la actual campaña.

La salida del técnico charrúa marcaría el cierre de una etapa relevante para el equipo fronterizo. Varini fue anunciado en noviembre de 2024 como el estratega más joven en la historia del club, con contrato hasta diciembre de 2025, y su llegada representó un cambio notable en el rendimiento de una institución acostumbrada a pelear en la parte baja de la tabla.