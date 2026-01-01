Nepal: Suman más de 150 muertos por terribles avalanchas 

Redacción

Una devastadora crecida en la zona fronteriza entre Nepal y la Región Autónoma del Tíbet, en China, sepultó localidades enteras, provocó severos deslaves y dejó un saldo preliminar de al menos 160 personas muertas y cientos de desaparecidos, entre los que figuran decenas de turistas extranjeros y trabajadores internacionales.

La policía de Nepal confirmó la recuperación de 157 cuerpos en las estribaciones del Himalaya, mientras las brigadas de rescate operan en zonas de difícil acceso. Por su parte, la televisión estatal china CCTV y medios oficiales informaron sobre «numerosas víctimas» del lado tibetano, con un primer balance de tres fallecidos y 265 personas sin localizar en el condado de Gyirong. Las autoridades aún verifican si existe superposición entre las cifras de ambos países.

Turistas e infraestructura atrapados en el desastre

El Ministerio de Cultura, Turismo y Aviación Civil de Nepal reportó que cerca de 403 senderistas continúan sin ser localizados, incluyendo a 341 extranjeros provenientes de India, Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Malasia, Países Bajos, Portugal, Sudáfrica y Corea del Sur. Asimismo, 62 locales que participaban en la festividad religiosa de Janai Purnima en el lago Gosaikunda permanecen desaparecidos.

El desbordamiento del río Bhotekoshi y su afluente Lhende Khola destruyó puentes, carreteras y proyectos hidroeléctricos. Fuerzas policiales nepalíes confirmaron la desaparición de al menos 28 de sus agentes, mientras el gobierno central solicitó apoyo de emergencia a India y China. En Beijing, el presidente Xi Jinping ordenó intensificar de inmediato las labores de búsqueda y salvamento.

Colapso glaciar y el impacto del cambio climático

Expertos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD) explicaron que el fenómeno fue causado por el colapso de la lengua de un glaciar ubicado a 5,200 metros de altitud. La masa de hielo y roca cayó sobre el cauce del río Lhende Khola, desatando una inundación repentina aguas abajo.

Especialistas destacan que la región del Hindu Kush Himalaya se calienta a un ritmo superior al promedio global, acelerando el derretimiento de sus glaciares. Este desastre pone de manifiesto la creciente vulnerabilidad de las comunidades de montaña frente a eventos meteorológicos extremos desencadenados por el cambio climático.

Con información de AFP y AP

Foto: TikTok.