NFL dice adiós al Pro Bowl tras décadas de historia

Redacción

La National Football League (NFL) ha puesto fin a una de sus tradiciones más emblemáticas al anunciar la desaparición definitiva del Pro Bowl, una medida histórica que transforma el panorama del cierre de temporada en el deporte profesional de Estados Unidos.

A partir de esta campaña, los aficionados no volverán a presenciar el clásico partido de exhibición ni los eventos de habilidades que solían acompañar al fin de semana de estrellas, concluyendo un ciclo que durante décadas formó parte de la identidad del futbol americano.

El reconocimiento individual se mantendrá

A pesar de la cancelación del encuentro sobre el emparrillado, la liga conservará el galardón para los elementos más destacados del año. Bajo el nuevo esquema, a finales de diciembre se anunciará formalmente a los 88 integrantes de la “Clase Pro Bowl”, distinción que mantendrá su peso estadístico e histórico en la trayectoria de los jugadores seleccionados.

Falta de intensidad y riesgo de lesiones aceleraron la decisión

La medida responde a años de severos cuestionamientos por parte de analistas y aficionados debido a la baja competitividad mostrada en los juegos, aunado a la constante preocupación de las franquicias por posibles lesiones en atletas con contratos multimillonarios.

“Una selección de Pro Bowl volverá a su propósito original, honrando lo mejor de lo mejor. Queremos que esa distinción tenga un significado aún mayor para los jugadores, sus familias, sus clubes y nuestros aficionados”, declaró Peter O’Reilly, vicepresidente ejecutivo de negocios y eventos de la NFL, al ratificar el cambio estratégico de la organización.